شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مستشارى أمن الطاقة بالخارجية الأمريكية يزور فلسطين وإسرائيل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/، أن كبير مستشاريها لأمن الطاقة العالمي، عاموس هوشستين، يعتزم إجراء زيارة لفلسطين وإسرائيل غدا وبعد غد، لمناقشة أمن الطاقة مع الجانبين.

وقالت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - "سيزور كبير مستشاري أمن الطاقة العالمي عاموس هوشستين، إسرائيل والضفة الغربية في 7 و8 نوفمبر"، مضيفة "خلال زيارته، سيلتقي كبير المستشارين هوشستين مع مسئولين بارزين إسرائيليين وفلسطينيين؛ لمناقشة أمن الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش مفاوضات الحدود البحرية مع المسئولين الإسرائيليين".

يذكرأن، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى في إطار حربه المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج"، إلى فصل التجمعات الفلسطينية، بهدف عزلها تمامًا عن بعضها البعض وتحويلها إلى جزر سكانية غارقة في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي .