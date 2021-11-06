بن زايد يوجه دعوة إلى الإمارتيين بالاستعداد للجمعة المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا بن زايد أن يكون ذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري بعشر دقائق "تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث".

​وطالب بن زايد جميع المواطنين إلى "الإبتهال إلى المولى ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد".

وصلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر في فصل الشتاء.

وتسعى الإمارات لاستخدام تقنية الاستمطار بهدف زيادة الكمية السنوية من مياه الأمطار وتعزيز الأمن المائي ودعم المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

والإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي قامت باستخدام تقنية تلقيح السحب التي تعتمد على أحدث التقنيات الذكاء الاصناعي، وعلى شبكة من الرادارات المتطورة لمراقبة السحب وتحركها.