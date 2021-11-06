بينيت: لا مكان لقنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بينيت مساء اليوم السبت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

© AP Photo / Susan Walsh

وقال رئيس وزراء إسرائيل "موقفي هو أنه لا مكان لقنصلية تخدم الفلسطينيين في القدس. نحن نعبر عن موقفنا باستمرار وبدون دراما. القدس هي عاصمة إسرائيل".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تمضي قدما في فتح قنصلية بالقدس لتوطيد علاقة الولايات المتحدة مع الفلسطينيين.

وأضاف أن إدارة الرئيس بايدن، أجلت إعادة افتتاح قنصلية بلادها في القدس الشرقية، وذلك حتى تمرير وإقرار ميزانية الحكومة الإسرائيلية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وفجر أمس الجمعة، مرر الكنيست الإسرائيلي ميزانية عام 2021 بأغلبية 59 صوتا مقابل اعتراض 56.

ويُشار إلى أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كانت الممثلة الدبلوماسية لمدة 20 عاما عن الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى قرار إغلاقها عام 2019 على يد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك