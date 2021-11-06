إعلان لقناة الجزيرة القطرية على كوبري في القاهرة يثير الجدل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر مغردون صورا للإعلان الذي يبشر بانطلاقة جديدة للقناة على كوبري أكتوبر الذي يتمد من وسط القاهرة إلى حي مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية.

وجاء في إعلان القناة القطرية: "اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن.. الجزيرة انطلاقة تتجدد".

صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أكدت صحة خبر الإعلان، واعتبرت أن قناة الجزيرة "تنافس كبرى القنوات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، منها قناة سي إن إن وفوكس نيوز الأمريكيتين".

وأعرب مغردون عن استيائهم من السماح للقناة التي يتهمونها بالترويج لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالعودة إلى مصر بعد توقف عملها لسنوات.

فيما أعرب آخرون عن ترحيبهم بالخطوة، معتبرين أنها إحدى ثمار المصالحة التي احتضنتها مدينة العلا السعودية مطلع العام الجاري.

والأسبوع الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامشة قمة "كوب 26" للمناخ في مدينة غلاسكو في إسكتلندا، وجرى تداول صور للزعيمين شهدت تبادل ضحكات ومصافحة حارة بينهما.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، ظهرت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، في بث مباشر من وسط العاصمة المصرية القاهرة، خلال نشرة أخبار للقناة، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاق مكتب الجزيرة هناك قبل نحو 8 سنوات.

وكانت الجزيرة قد أغلقت مكاتبها في القاهرة في أغسطس/آب من عام 2013.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف عام 2017.

وفي مايو/أيار الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي نقل له رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.

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