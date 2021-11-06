شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: العراق أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل العراق تصدره أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجلت البحرين صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففى العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 717 إصابة جديدة، و22 وفاة، وتماثل 1665 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و61 ألفا و939 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و319 حالة، والشفاء إلى مليونين و136 آلاف و457 حالة بنسبة 97.6%.

وفى البحرين لم يتم تسجيل أى وفيات متعلقة بالفيروس، فيما سجلت 28 إصابة جديدة، وتعافى 30 حالة ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 275 ألفا و249 حالة.

أما فى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 73 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 740 ألفا و362 حالة، و101 حالات شفاء ليرتفع الإجمالى إلى 734 ألفا و796 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2139 حالة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفى فلسطين، قالت وزيرة الصحة مى الكيلة إنه تم تسجيل 4 وفيات و115 إصابة جديدة و424 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.9%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 42 إصابة وحالة وفاة، و33 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 548 ألفا و890 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و803 حالات، والشفاء إلى 537 ألفا و794 حالة.