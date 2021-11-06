شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء فى انفجار لغم من مخلفات الحرب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر "المرصد السورى" أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بانفجار لغم من مخلفات الحرب في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وأفاد "المرصد" نقلا عن مصادره بأن لغما انفجر بسيارة في منطقة الدوة على أحد الطرق البرية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كان على متنها وهم امرأتان وطفل صغير و4 شبان، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر أن فتاة لقيت مصرعها في انفجار قنبلة يدوية في ناحية صبورة بريف سلمية الشمالي.

ووفقا للمرصد، بلغ عدد الذين قتلوا جراء انفجار الألغام والعبوات وانهيار الأبنية المتصدعة من آثار الحرب في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري منذ يناير 2019 وحتى تاريخه، 626 شخصا بينهم 82 امرأة، و224 طفلا.

يذكرأن، أعلن وزير الخارجية الكازاخى مختار تلوبيردى، أن كازاخستان ستستضيف الجولة المقبلة من محادثات أستانة بشأن سوريا فى نور سلطان منتصف ديسمبر المقبل.

وقال إن "الدول الضامنة طلبت منا تنظيم الجولة القادمة من عملية أستانة. وما زالت موعدها قيد الدراسة وسيكون في منتصف ديسمبر تقريبا".

وأشار كبير الدبلوماسيين - حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية- إلى أن الاجتماع سيجمع بين الأطراف الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وأطراف الصراع السوري ومراقبين، مضيفا "نسعى حاليا لتحديد (مستوى المحادثات) ، فعادة ما يمثل نواب وزراء الخارجية الدول الضامنة".

وشارك في الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى بشأن سوريا -الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان يومي 7 و 8 يوليو الماضي - وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وناقش الطرفان الوضع في سوريا ومساعدة المجتمع الدولي للبلاد وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية وإجراءات بناء الثقة.