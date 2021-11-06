شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يسيطر على حريق بالأحساء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد حريق بمحافظة الأحساء، دون خسائر بشرية. وكان الحريق قد شبّ في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة، حيث تم السيطرة عليه، دون وقوع إصابات – ولله الحمد-.

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