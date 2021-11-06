وفد من الجامعة العربية يزور بيروت لبحث أزمة لبنان مع دول خليجية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المصدر لـ"رويترز" أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

وأشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في وقت سابق، إلى أنه: "مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة، عن تطبيق الإصلاحات الضرورية​، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي،​​​ قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا مع لبنان"، مشددا على أن: "الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد".

​جاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان أدلى بها بعد تعيينه كوزير.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.