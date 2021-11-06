تونس... المرزوقي يكشف حقيقة "جنسيته الفرنسية"

دبي - محمود عبدالرازق - وتساءل المرزوقي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "لماذا لا يحاربون بالحد الأدنى من الشرف؟".

وأضاف: "بلغني أنه في برنامج في الإذاعة الوطنية حول فتح تحقيق ضدي مرر الصحافي الذي يدير الجلسة أنني أحمل جنسية أجنبية ولي جواز سفر أجنبي".

ووصف المرزوقي تلك التقارير بـ "الكذب والتزييف"، مشددا على أنه لم يحمل يوما أي جنسية غير التونسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت حركة "النهضة" التونسية عن تضامنها مع المرزوقي الذي تولي منصب الرئاسة بعد الثورة بشكل مؤقت بين 2011 و2014.

وقالت الحركة في بيان نشرته على حسابها بموقع فيسبوك إنها تستنكر ما يتعرض له المرزوقي "من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد".

وأمس الأول (الخميس) أصدرت السلطات التونسية، مذكرة جلب وإحضار بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، على خلفية تصريحات سابقة له حول جهوده في إفشال قمة الفرانكفونية، التي كانت مقررة في بلاده.

والشهر الماضي قال المرزوقي خلال لقاء تلفزيوني، إنه يشعر بالفخر لقرار مجلس الفرنكوفونية الدائم، بتأجيل عقد القمة التي كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 من الشهر الجاري.

وبعد يومين من هذه التصريحات وتحديدا في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، طلب الرئيس قيس سعيّد، من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي "في حق من يتآمرون على البلاد من الخارج"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.