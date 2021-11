صفقة صواريخ جو- جو... ما دلالات استئناف أمريكا بيع السلاح للسعودية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المصادر التي نقلت عنها وكالة "رويترز"، فقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة "محتملة" لبيع 280 صاروخا من فئة "جو - جو" طراز "إيه.آي.إم-120سي" للجانب السعودي.

