السلطات السعودية تخمد حريقا اندلع في مستودع لمواد البناء... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها إخماد حريق اندلع في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة بمدينة الإحساء، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت فرق الدفاع المدني السعودي قد نجحت، اليوم الأحد، في إخماد حريق اندلع في مستودعين لتخزين الفحم والمفروشات بمدينة الرياض.

ونشر الدفاع المدني السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها نجاحه في إخماد حرائق اندلعت في مستودع تخزين الفحم بحي الفيصلية ومستودع المفروشات بمدينة الرياض.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن إخماد الحريق تم دون وقوع إصابات.

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