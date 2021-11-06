العثور على جسم مشبوه في مدينة إيلات يثير مخاوف إسرائيل... والجيش يتدخل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن سفينة عسكرية أطلقت النيران على جسم مشبوه في خليج إيلات على البحر الأحمر، أمام مئات السائحين والمصطافين في المكان.

وأكدت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي تعرف على جسم مشبوه في مياه خليج إيلات، وقرر، على الفور، إطلاق النار عليه، بدعوى إبطال مفعول هذا الجسم، في حال احتوائه على متفجرات.

وبدوره، نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها إطلاق النيران على جسم مشبوه، خلال نشاط روتيني لمقاتلي سلاح البحرية في خليج إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وذكر أن قوات البحرية اشتبهت في أحد الأجسام في البحر، على بعد مئات الأمتار من الشاطئ، وأن تلك القوات تعاملت مع الجسم المشبوه، وقامت بتطهير المنطقة مع الشرطة البحرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تخوف من وقوع حادث أمني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك