هل يمكن زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي؟.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم السبت، اقترح عبدالعزيز السحيباني، المهندس السعودي، زراعة محصول الأرز في صحراء الربع الخالي عبر استخدام مياه بحر الخليج، مؤكدا أن تلك التجربة سبق القيام بها في الصين.

وأوضح السحيباني أن هناك مناطق منخفضة في شمال شرق صحراء الربع الخالي، بحوالي 20 مترا، وهي مناطق بمساحات كبيرة، مرجحا أنها كانت جزءا من الخليج قبل انحساره.

وأضاف المهندس السعودي أن انخفاض هذه المواقع من الممكن أن يؤدي إلى انسياب المياه المالحة من الخليج، وذلك دون الحاجة إلى عمليات الضخ، مشيرا إلى إمكانية حفر قناة في تلك المنطقة المنخفضة، وهو ما تؤدي إلى تدفق المياه بسهولة إلى صحراء الربع الخالي.

وأضاف عبدالعزيز السحيباني، المهندس السعودي، أن يتم في البداية إقامة مزرعة لزراعة محصول الأرز، مع تخفيف المياه المالحة بمياه عذبة، لافتا إلى أنه يمكن إقامة هذه المزرعة بتكاليف قليلة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك