لبنان يدعو رعاياه إلى مغادرة إثيوبيا "في أقرب فرصة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": " تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أثيوبيا وخصوصا العائلات مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور الى طبيعتها".

ودعت الخارجية في بيانها إلى الحذر لدى التجول ليلاً وتموين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة".

​وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت يوم الأحد الماضي السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، بعد أن سيطرت على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة آبي أحمد فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بدءا من الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يشار إلى أنه نشب صراع حاد بين الجيش الوطني وقوات تيغراي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد اعتداء الأخيرة على قواعد عسكرية في شمال البلاد.