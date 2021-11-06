شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اتخذنا خطوات لإنهاء تواجد القوات القتالية للتحالف الدولى بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق تحسين الخفاجى، السبت، إن العراق اتخذ خطوات كبيرة لإنهاء تواجد القوات القتالية العسكرية للتحالف الدولي، بحلول 31 ديسمبر المقبل.

ونقلت "وكالة الأنباء العراقية" عن خفاجى قوله، إن التعاون مع التحالف الدولي "سيستمر فى مجالات الاستشارة والمعلومات الاستخبارية والتدريب والتسليح". وأشار المتحدث إلى أن "وجود التحالف الدولي في العراق هو لغرض الاستشارة والتدريب والمعلومات الاستخبارية والأمنية، التى تسهم في مطاردة وملاحقة عصابات داعش الإرهابية".

يذكرأن، أكدت قيادة العمليات المشتركة، إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية للتحالف الدولي، وذلك ضمن إطار خطة لانتقال قوات التحالف الدولي إلى دور استشاري غير قتالي بالبلاد .

وذكرت القيادة في بيان، أوردته قناة (الإخبارية العراقية)، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية العراقية بحضور القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال جون برينان، "إنه تباحث الخطط الأمنية التي من شأنها الوصول إلى المرحلة لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي".

وأكد البيان، التزام الطرفين بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف، وتحديد بشكل واضح دور التحالف بمواصلة دعم القوات الامنية العراقية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقا على إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم، مشيرا إلى الانتقال الناجح لملكية معدات التحالف إلى الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية، والتي شملت أكثر من 1800 معدة، ما بين عربات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعربات أخرى، ساهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش.

ولفت البيان إلى اتفاقهما على الاستمرار في عقد جلساتهم المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية مع مجموعة التنسيق الأمني العراقية لغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام.

ونوه البيان، إلى تجديد تأكيد الحكومة العراقية على حماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية،مبينًا أن أفراد التحالف متواجدون بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.