شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبدأ تطعيم الأطفال من الفئة العمرية 12-15 عاما الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا مديرعام معهد (باستور) هاشمي الوزير اليوم، بأن وزارة الصحة التونسية ستبدأ من الأسبوع القادم في تطعيم الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئة العمرية 12-15 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد الحصول على موافقة أوليائهم.

وأوضح الوزير - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أن حملة التلقيح ستستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وأقل من 15 عاما بيوم واحد والذين يعانون من أمراض مزمنة شريطة أن يقوم أوليائهم بتسجيلهم بمنظومة "إيفاكس" المخصصة للتلاقيح، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيمهم بجرعتين من لقاح "فايزر" بعد تلقي أوليائهم خلال الأيام القليلة القادمة رسائل قصيرة تحدد لهم موعد ومكان التلقيح.

وأفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم اختيار لقاح (فايزر) لتطعيم هذه الفئة من الأطفال دون غيره من التلاقيح بعد أن أثبتت التجارب العلمية أنه مناسبا للأطفال، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تطعيم فئة الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين حصلوا على موافقة من أوليائهم سيفسح المجال لتطعيم بقية الأطفال من الفئة العمرية ذاتها بشكل اختياري مع وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من أوليائهم.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 36 ألفا و244 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم 11 ألفا و663 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها نشرته أن 4 ملايين و598 ألفا و476 مواطنا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و494 ألفا و334 جرعة بينها 11 ألفا و486 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و764 ألفا و264 شخصا حتى الآن.