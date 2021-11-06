شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات تابعة للحوثيين خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى فى اليمن، تنفيذ "32 عملية استهداف لآليات وعناصرالحوثيين بالبيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات 24 الماضية، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضاف التحالف، أن عمليات الاستهداف شملت "تدمير (14) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (157) عنصراً إرهابياً".

وأكد التحالف العربي، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي نحو مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وصدت قوات الجيش الوطنى اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، عناصر من الحوثيين، حاولت تنفيذ هجمات فى عدة جبهات بمحافظة مأرب، غربى البلاد.

وبحسب الفضائية اليمنية، فإن "قوات الجيش والمقاومة شنوا هجوماً واسعاً رافقه قصف مدفعى مكثف، تمكنوا خلاله من دحر الحوثيين في العديد من المواقع فى الجبهة الجنوبية".

وكبدت قوات الجيش الحوثيين خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح، فضلا عن اعتقال عدد من عناصرها، واستعادة أسلحة وآليات.