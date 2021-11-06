شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان ينصح رعاياه المتواجدين فى إثيوبيا بمغادرة البلاد فى أقرب فرصة ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة الخارجية اللبنانية، الرعايا اللبنانيين المتواجدين فى إثيوبيا وخصوصا العائلات بمغادرة البلاد فى أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمورإلى طبيعتها.

ودعت الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، إلى الحذر خلال التجول ليلا، وتأمين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصى عند الضرورة.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنه يمكن للحالات الطارئة أيضا التواصل مع السفارة اللبنانية فى القاهرة.