وكالة: مفاوضات حل الأزمة بالسودان وصلت إلى "طريق شبه مسدود"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدران للوكالة إن المفاوضات في طريقها للفشل، وذلك على خلفية "رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي".

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وأشارا إلى أن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، عمد بعد حل حكومة حمدوك إلى تشديد القيود عليه ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

وكان البرهان قد فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

والأربعاء الماضي، صرح مصدر سوداني مسؤول، لـ"سبوتنيك"، بأن التوصل إلى توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد "بات قريبًا جدًا".

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