شكرا لقرائتكم خبر عن شاعرة إماراتية: حبى لمصر كان الدافع لإنجاز كتاب "مقهى ريش.. عين على مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشاعرة والروائية الإماراتية الشيخة ميسون صقر القاسمى، أن حبها لمصر كان الدافع لإنجاز كتابها "مقهى ريش.. عين على مصر.".

ووفقا لمواقع اماراتية، صدر الكتاب قبل أسابيع واحتفى به معرض الشارقة الدولى للكتاب فى جلسة خاصة شهدتها قاعة الاحتفالات مساء الجمعة.

شارك فى الجلسة الأديب محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتورة فاطمة حمد المزروعى الكاتبة وعضو المجلس الاستشارى للغة العربية.

وقالت الشيخة ميسون القاسمى خلال الجلسة، إنها تعتبر مقهى ريش فى القاهرة نافذة تطل على مصر كلها ومن خلال تواصلها مع ملاك المقهى العريق اطلعت على وثائق كشفت لها جوانب مهمة من تاريخ القاهرة وأظهرت ملامح من حب المصريين لبلدهم، موضحة أن كتابتها عن المقهى مثّلت لها نقطة ارتكاز للدخول إلى التاريخ والفن والحالة الاجتماعية فى مصر خلال فترات زمنية مختلفة.