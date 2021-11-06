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الجيش اليمنى يصد هجومًا للحوثيين فى عدة جبهات بمحافظة مأرب

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القاهرة - سامية سيد - صدت قوات الجيش الوطنى اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، عناصر من الحوثيين، حاولت تنفيذ هجمات فى عدة جبهات بمحافظة مأرب، غربى البلاد.

 

وبحسب الفضائية اليمنية، فإن "قوات الجيش والمقاومة شنوا هجوماً واسعاً رافقه قصف مدفعى مكثف، تمكنوا خلاله من دحر الحوثيين في العديد من المواقع فى الجبهة الجنوبية".

 

وكبدت قوات الجيش الحوثيين خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح، فضلا عن اعتقال عدد من عناصرها، واستعادة أسلحة وآليات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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