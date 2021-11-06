شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن اليوم غرة شهر ربيع الثاني من عام 1443هجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفتي عام الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن اليوم السبت هو غرّة شهر ربيع الثاني من عام 1443هجرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.