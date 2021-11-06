شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن مقتل عنصرين من حركة الشباب الإرهابية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، اليوم السبت، في عملية عسكرية لها في إقليم شبيلي السفلى، مقتل عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسب وكالة الانباء الصومالية.

وجرت العملية على أيدى الفرقة 60 للجيش الوطنى فى منطقة ” غورسرو” الكائنة فى بلدة ” بولو مري”، حيث تم أيضا، مصادرة بندقيتين، وضبط متفجرات تعود إلى المتمردين.

والأسبوع الماضي، تمكن تنظيم "أهل السنة والجماعة" من السيطرة على مدينة جرعيل وسط الصومال، بعد استيلاء القوات الحكومية عليها.

كما سيطر التنظيم المصنف "إرهابيا" على مركز الشرطة ومقر بلدية المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية منهما، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين تزيد عن 20 قتيلا ومصابا، وهو ما يعني عودة التنظيم إلى الساحة الإرهابية من جديد.