الإمارات تفوز بالعضوية الكاملة للاتحاد الدولي للمخترعين

القاهرة - سامية سيد - فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعضوية الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين "ايفيا"، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم على هامش المعرض الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات "إينا" المقام حاليا في مركز المعارض في مدينة نونبيرغ الألمانية.

وبحسب وسائل أعلام إماراتية، تتيح العضوية الكاملة للجمعية في اتحاد المخترعين العالمي العمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم والمشاركة في الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية وتبادل الخبرات وتوفير السبل كافة للمخترعين لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلاميا وفنيا وقانونيا.

وأعرب المخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية عن شكره للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ودعمه لمسيرة الاختراع في الإمارات وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع لدعمها مبادرة تأسيس الجمعية التي تعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الاختراع والمعرفة ودعم القدرات الوطنية فيه وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية.

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