شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط صاروخا ومقذوفات بالأنبار وأسلحة وعتادا فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم السبت، ضبط صاروخ طائرات وعدد كبير من المقذوفات في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، بالإضافة إلى

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن "قوات كتيبة استطلاع الفرقة العاشرة، تمكنت من ضبط صاروخ طائرة بطول متر و20 سم بالاضافة إلى 100 مقذوف مختلف الأشكال في منطقة الشهابي الثانية بقضاء الكرمة ب‍الأنبار".



وأضافت إن المواد المضبوطة من مخلفات داعش وقد تكفلت القوات الهندسية بالفرقة برفعها وتدميرها تحت السيطرة.



وتابع البيان أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الأولى أحد فروع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي وجهت بوجود مخزن للأسلحة والعتاد من مخلفات داعش الإرهابي بمنطقة (زور مردان) التابع لناحية جلولاء بمحافظة ديالى" ، وبالتنسيق والتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة الأول تمكنت من الوصول للمخزن والعثور بداخله على سبطانة أحادية عيار (5 ، 14)، و25 إطلاقة عتاد عيار (5 ، 12)، وعبوتين على شكل جلكان سعة 5 لترات ، ومسطرتي تفجير.



وقامت القوات الهندسية بالفرقة برفع المواد وتفجيرها موقعيا تحت السيطرة .