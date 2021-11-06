شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لاستعراض رخصة المركبة عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تطبيق توكلنا أنه يمكن استعراض رخصة سير المركبة عبر التطبيق بشكلٍ رقمي لإثبات حالة المركبة. ويمكن استعراض رخصة المركبة عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية: – توجه إلى المحفظة الرقمية. – اضغط على رخصة السير. – يمكنك استعراض رخصة السير الرقمية.

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