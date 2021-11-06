قرقاش يعلق على "تحريف البعض نوايا الإمارات" بشأن التطورات الأخيرة في تونس والسودان

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان حاولت المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، كما أنه كان هناك ميلا من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع"، بحسب قوله.

وتابع في تغريدة أخرى موضحا أن "الحقيقة هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع شركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات".

وأردف: "نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات للمشاعر الشعبية وتجنب تهميش شرائح المجتمع".

وطالب الدكتور أنور قرقاش في تغريدة تالية بـ"ضرورة الإشادة بأي جهود للحد من التوتر وبناء توافق سياسي وتقوية الشراكات الإقليمية، لافتا إلى أن بلاده تؤمن أن الحوار والعمليات الشاملة وتجنب المواجهة يجب أن تشكل الأدوات الرئيسية في إدارة كل من النزاعات الداخلية والعلاقات الإقليمية".

​يشار إلى أنه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرض قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في بلاده كما قرر حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واتهم المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

بينما تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في شهر يوليو/ تموز الماضي بإطلاق حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي يعاني منه الاقتصاد في بلاده.

وفي الشهر الماضي، احتجزت السلطات التونسية النائب المهدي بن غربية، على خلفية الاشتباه في تورطه في احتيال ضريبي وغسل أموال، ليصبح بذلك النائب الرابع الذي يدخل السجن منذ شهر يوليو.