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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها السعودي

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس" إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي".

​مضيفا بأنه يجري "التعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من مصادر التهديد العدائية.

وقال التحالف اليوم، إنه نفذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة أنصار اليمنية بالبيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية.

​وأشار إلى "عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصراً إرهابياً".

وأمس أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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