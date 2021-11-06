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دولة الإمارات تقدم 23 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 23 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 23,038 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

 وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 21,323,345 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 215.60 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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