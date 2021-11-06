خبير: لا يمكن الرهان على الدور الأمريكي لإنهاء أزمة لبنان مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار عز الدين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن دول الخليج في هذه المرحلة ليست في وارد التنازل أو التراجع عن قراراتها، لأنها تعتقد أن هناك في لبنان من ذهب بعيداً للمخاصمة أو الوقوف ضدها وتحديداً المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وأضاف أن "الأمور قد لا تذهب إلى الإنفراج لأن هناك تصعيدا مستمرا، لأن رجال الأعمال السعوديين دعوا لعدم استيراد أي منتجات لبنانية مما يسبب أزمة كبيرة للهيئات الاقتصادية والحركة الاقتصادية في لبنان بشكلٍ عام".

وأوضح أن موضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي يعتبر موضوعا سياسيا، فهناك فريق في لبنان أخذ موقفاً بعيداً في مخاصمة المملكة العربية السعودية، وبالتالي ربما استفاد من هذه الهفوة أو التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني واستثمره في السياسة إلى أبعد الحدود.

وكانت، واشنطن دعت الدول الخليجية لإعادة إحياء العلاقات مع لبنان، "المتعثر"، لأنه بحاجة إلى دعم دولي، وذلك في أعقاب الأزمة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأكدت على ضرورة بدء حوار فعال مع بيروت، لافتة إلى أنه يجب على لبنان العمل مع شركائه، لأهمية ذلك للشعب اللبناني وليس فقط من أجل الدبلوماسية.

إلى ذلك نقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن مصادر قريبة من وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه ربط تقديم استقالته من منصبه بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.