شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا كوفيد-19، تسجيل حالة وفاة واحدة. وأوضحت الصحة تعافي 33 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي 537,794 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 52 حالة. وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8803 حالات، كما أوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الجرعات المعطاة 46,248,201.

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