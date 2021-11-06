شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. إصدار تقارير العمال عبر بواية مُقيم دون الذهاب إلى الجوازات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن البوابة الإلكترونية “مقيم”، أصبحت تُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.
وأضافت “الجوازات” في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “تقرير مقيم”، يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستندًا رسميًّا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات، حيث لا يلزم زيارة إدارة الجوازات وتوثيقه.
وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن التحقق من التقرير عن طريق الرابط الخاص به.
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