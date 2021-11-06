شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الفساد»: إيقاف 172 متهماً من بينهم موظفين بالدفاع والداخلية والصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، داعية إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال وسائل تلقي البلاغات الخاصة بها.

وأوضحت “مكافحة الفساد” في بيان عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنها نفذت (6061) جولة رقابية، كما حققت مع (512) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، بالإضافة إلى إيقاف (172) مواطناً ومقيماً.

وأوضحت أن الموقوفين ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة) و(الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب).

وأشارت إلى أن المتهمين تورطوا بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.