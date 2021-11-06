دراسة تؤكد تراجع تراجع فعالية لقاحات كورونا مع مرور الوقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أنه فيما أصبحت سلالة دلتا السلالة المتحورة لفيروس كورونا هى المهيمنة عبر الولايات المتحدة، فقدت كل اللقاحات الثلاثة المتاحة للأمريكيين المضادة لكوفيد19 بعضاً من تأثيرها الوقائي، حيث تراجعت فعالية اللقاحات بين مجموعة كبيرة من المحاربين القدامى إلى ما بين 35 و85%.



ووجد الباحثون الذين فحصوا سجلات نحو 800 ألف من المحاربين الأمريكيين القدامى أنه في أوائل مارس(أذار) في الوقت الذي بدأت فيه سلالة دلتا المتحورة دخول المجتمعات الأمريكية، كانت اللقاحات الثلاثة متساوية تقريباً في قدرتها على منع العدوى.

ولكن خلال الستة أشهر التالية تغير هذا بشكل كبير.

وبحلول نهاية سبتمبر(أيلول) بلغت فعالية لقاح مودرنا المضاد لكوفيد19 المؤلف من جرعتين 58% فقط بعدما كانت 89% في مارس(أذار).

أما فعالية لقاح فايزر- بيونتيك المؤلف من جرعتين أيضاً فتراجعت من 87% إلى 45% في نفس الفترة.

والأمر اللافت للنظر أكثر هو تراجع القوة الوقائية للقاح جونسون أند جونسون المؤلف من جرعة واحدة من 86% إلى 13% خلال تلك الشهور الستة.

وأجرى الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة ساينس، فريق من معهد الصحة العامة في أوكلاند والمركز الطبي لشؤون المحاربين القدامى في سان فرانسيسكو ومركز علوم الصحة بجامعة تكساس.