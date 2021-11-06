افتتاح خط مترو صيني في فيتنام بعد أكثر من عقد من البناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت فيتنام تشغيل أول خط مترو تجارياً اليوم السبت بعد ست سنوات من الموعد المقرر له، وبعد أكثر من عقد من البناء.



ويستوعب الخط إجمالي 13 قطاراً بالعمل على المسار المرتفع، الذي يبلغ طوله 13 كيلومتراً، والذي زادت تكلفته، بواقع 57% عن التقدير الأصلي.

وتصل سرعة كل قطار إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وينقل أكثر من 900 راكب، وتستغرق الرحلة الواحدة 23 دقيقة، يمر خلالها باثنتي عشرة محطة.

وكان البناء قد بدأ في خط السكك الحديدية بين "كات لينه" و"ها دونج" في "هانوي" في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وكان من المقرر في بادئ الأمر، استكماله في عام 2015.

وزادت التكلفة الأصلية، التي تقدر بـ 552 مليون دولار، لاحقاً، لتصل إلى حوالي 886 مليون دولار. وتم تمويل المشروع بشكل كبير، بمساعدة تنموية رسمية صينية.