ميزة سرية في شعار أبل على هواتف آيفون.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

في هواتف آيفون ميزة مخفية في الجزء الخلفي من الجهاز تتيح استخدام شعار أبل في مهام بسيطة.



وتسمى الميزة Back Tap وكشفت مع تحديث برنامج iOS 14 وتفعل بالنقر مرتين أو ثلاث مرات لشعار أبل على الجزء الخلفي من هاتف آيفون لتنفيذ إجراء يختاره المستخدم.

ويسمح ذلك تعيين مجموعة من وظائف الهاتف، بما في ذلك التحكم في مستوى الصوت، ولقطات الشاشة، والعودة إلى الشاشة الرئيسية، أو شاشة القفل، أو التبديل بين التطبيقات، والوصول بسرعة إلى ميزات مثل اللمس المساعد، واختصارات سيري، والمكبر، والتعليق الصوتي.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة على آيفون 8 وما بعده.

ولتغيير الإعدادات:

اذهب للاعدادات

انتقل إلى "إمكانية الوصول"

انتقل إلى "اللمس"

مرر لأسفل القائمة، حيث ستجد إعداداً يسمى Back Tap، فيه خيارات "النقر المزدوج" و "النقر الثلاثي" اعتماداً على طريقة استخدامها، حسب ميرور البريطانية.