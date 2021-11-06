استهداف مرشح عراقي بقنبلة يدوية بعد أيام من حادثة تسمم عائلة مرشح آخر ووفاة طفله... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ويعد هذا الحادث الثاني الذي يستهدف فيه مرشحا مستقلا فاز بالانتخابات، حيث أصيبت عائلة المرشح عن محافظة بابل ياسر الحسيني، بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم طعاما أهداه لهم مجهولون، وأدى ذلك إلى وفاة طفل صغير للحسيني، فضلا عن تسمم جميع أفراد أسرته.

وقال مصدر لوكالة "شفق نيوز" العراقية، أن "مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية منزل المرشح الفائز بالانتخابات النيابية الأخيرة ناظم فاهم الشبلي، في قضاء غماس (45كم) عن مركز الديوانية، ما تسبب بإضرار مادية لحقت بالمنزل وبسيارة الشبلي".

وأشار المصدر إلى أن "الشبلي مرشح مستقل ولديه تقاربات كبيرة مع الحركات التشرينية، ومؤخرا أبدى رغبة كبيرة بالانضمام إلى الكتلة الشعبية المستقلة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا من قبل مرشحين مستقلين فازوا بالانتخابات".

وأجريت الانتخابات العراقية المبكرة في 10 تشرين الاول الجاري، لكن نتائجها التي من المفترض أن تعلن في غضون 24 ساعة بعد الانتخابات، لم تلق قبولاً من قبل بعض الكتل التي لم تحقق تمثيلاً، كما في البرلمان السابق.