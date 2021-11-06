مجلس عمداء جامعة الخرطوم يعلق الدراسة ويدين "الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، نشر على صفحة الجامعة على موقع "فيسبوك" إن المجلس قرر "تعليق الدراسة التي توقفت منذ صبيحة الانقلاب بجميع كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى".

كما وجه المجلس بإخلاء الطلاب من الداخليات، حفاظا على سلامتهم، على أن تتكفل إدارة الجامعة بترحيلهم إلى ولاياتهم.

وأكد البيان ضرورة "توجيه أعضاء مجلس العمداء لتحريك الإجراءات الجنائية للإدارة القانونية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الطلاب والجامعة".

وأدان البيان: "الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية وما تبعه من الاعتداء على الأساتذة والطلاب والطالبات واقتحام داخلية الوسط بواسطة رتل من العناصر التي ترتدي الزي العسكري"، وكذلك أكد البيان "إدانة التعدي على الطلاب ضرباً وشتماً وسرقةً ونهباً وتشريداً".