نائب لبناني: لسنا مكسر عصا للفشل السعودي في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الحاج حسن خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية أكد فيها أن"الموضوع ليس في استقالة الوزير قرداحي، بل في تراجع السعودية عن اعتدائها على لبنان، فالسعودية تعتدي على حرية الرأي في لبنان وتستغل تصريحا للوزير قرداحي أدلى به قبل تعيينه وزيرا".

وأشار الحاج حسن إلى أن "الوزير قرداحي كان إعلاميا واستخدم حقه في حرية التعبيرعن الرأي في الحرب السعودية العبثية المستمرة منذ 7 سنوات على الشعب العربي اليمني المظلوم بما فيها من مجازر، والعالم كله يعتبر الحرب السعودية على اليمن عبثية وقد صرح بذلك مسؤولون لبنانيون وعرب وأجانب وفي الأمم المتحدة".

وشدد على أنه "كان على السعودية أن تنتفض عندما أهان ترامب ملكها وأخذ مالها ولكنها لم تفعل شيئا، السعودية تعتدي على حرية الرأي في لبنان وعلى السيادة الوطنية، وتتدخل في الشأن الداخلي وتهدد لبنان واللبنانيين. والسعودية لم تحترم الأصول الدبلوماسية وسفيرها لم يتواصل منذ فترة طويلة مع المسؤولين الرسميين ولا مع المؤسسات، وبالتحديد مع الرئيس ميقاتي، السعودية مسؤولة بالكامل عن كل ما يحصل".

وختم الحاج حسن بالتأكيد أنه "لن نرضخ للتهديدات السعودية، ولسنا مكسر عصا للفشل السعودي في المنطقة، نحن نحترم الشعوب والدول العربية جميعا".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان أدلى بها بعد تعيينه كوزير.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.