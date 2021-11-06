شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجامعة العربية يتوجه إلى الخرطوم للمساهمة فى حل أزمة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد، السفير حسام زكى برئاسة وفدا عالي المستوى من الأمانة العامة للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

تجدر الاشارة الي أن جامعة الدول العربية سبق أن وقعت في أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام أبو الغيط في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء.

هذا ومن المنتظر أن يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم 6 نوفمبر 2021.