شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنيظم داعش الإرهابي في نينوى، شمال البلاد.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن وحدات أمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة، شرعت بعملية أمنية - وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي - لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى.



وأوضحت أن العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق، التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.