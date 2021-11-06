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الصحة التونسية: تطعيم 41 ألفا و178 شخصا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 41 ألفا و178 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة من بينهم 14 ألفا و852 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.


وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و615 ألفا و502 مواطن قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و536 ألفا و221 جرعة بينها 11 ألفا و792 جرعة للسفر.


ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و773 ألفا و823 شخصا حتى الآن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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