ما هي أسعار ومواصفات سماعات أديداس المتطورة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الملابس الرياضية الشهيرة أديداس "Adidas"، عن سماعاتها المتطورة "Adidas ZNE 01 ANC".



وعادت الشركة للظهور بشكل أقوى مع سجلها الحافل بتجهيز أفضل اللاعبين حول العالم، حيث أصبحت الآن رمزاً ثقافيًا بشعارها الثلاثي المعروف.

وأطلقت الشركة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية بالشراكة مع مغني الراب "Quavo و Zound Industries" المرشح لجائزة جرامي، حسب ما نشر ديجيتال ترند.

وأطلقت أديداس ثلاث مجموعات من سماعات الأذن، ولكل مجموعة مميزات خاصة بها تركز على إنجاز المهمة المقبلة، والتي تتمتع بنسيج فريد وعلامة تجارية أديداس الشهيرة.

وقد أطلقت أديداس سماعات " Adidas ZNE 01 ANC" بسعر 189 دولارًا.

وتنافس هذه السماعات، سماعات سامسونج جلاكسي 2، كما تتمتع بمميزات حجب الضوضاء المحيطة بشكل كبير، بالإضافة لوضع الوعي لجلب بعض الضوضاء الخارجية، بالإضافة لتصميمها المبكر.

ويوجد بها اثنين من الميكروفونات لكل سماعة أذن للمساعدة في ميزة "ANC"، وميكروفون للمكالمات، بالإضافة للتحكم بها عن طريق اللمس لتمكين وضع ANC، أو الوعي، وفي حال الرغبة بتعطيلهما يمكن ذلك أيضاً.

كما يمكن باللمس التحكم في الموسيقى والمكالمات الواردة، وعمر بطاريتها تقدر بـ 4.5 ساعات، بالإضافة لباور بانك معها بسعة 15.5 ساعة.

المجموعة الثاني "Adidas ZNE 01"، جاء بسعر 99 دولارًا، وتتميز سماعات الأذن هذه بما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع و20 ساعة أخرى عبر علبة الشحن.

وذلك على الرغم من أنك لن تجد ANC أو Ambient Mode من الطراز السابق، إلا أنها توفر نفس مقاومة العرق IPX4، والراحة للأذن.

وتم تصميم Adidas FWD-02 Sport بتصميم أكثر إحكاما وشبيهة بالبراعم، حيث تم تصميمها لضمان ملاءمة آمنة، وذلك بفضل أطراف الأذن القابلة للتبديل وأجنحة السيليكون.

مع التركيز على كونها سماعات الأذن المناسبة لممارسة التمارين الرياضية، وتتمتع FWD-02 Sport بتصنيف IPX5 لمقاومة الماء وعلبة مزودة بشبكة قابلة للتنفس للسماح لسماعات الأذن بالجفاف بشكل صحيح.

ويستخدم FWD-02 Sport مستشعر القوة لإدارة عناصر التحكم باللمس عند استخدام سماعات الأذن للسماح لك بتغيير موسيقاك والتعامل مع المكالمات الهاتفية وتشغيل وضع الوعي.

حتى عند ارتداء القفازات مع وقت استماع لمدة 6 ساعات و 19 ساعة أخرى متاحة من علبة الشحن، فإن FWD-02 Sport جاهزة للانطلاق عندما تكون كذلك.