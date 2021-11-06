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عاجل.. مقتل 8 أشخاص في حادث بمهرجان موسيقي بولاية تكساس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في حادث بمهرجان موسيقي بولاية تكساس.

 

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن السلطات إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية مساء الجمعة.

 

وذكرت قناة تابعة لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) أنه لم يتضح بعد حتى الآن ما حدث تحديدا ولا عدد المصابين ولا كيف حدثت الإصابات.

 

وكانت إدارة الإطفاء بمدينة هيوستون قد ذكرت في تغريدة سابقة أن وحداتها انتقلت لموقع قرب مجمع إن.آر.جي بارك بعد تلقي بلاغات عن عدد من الإصابات بين مدنيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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