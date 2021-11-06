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ما هي مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية ؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مستجدّات إصابات ووفيات العالمية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و260725.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               753402                  46319309

 

الهند                              459652                     34321025

 

البرازيل                        608235                     21835785

 

المملكة المتحدة              141395                   9208219

 

روسيا                          477596                   8673860

 

تركيا                              71491                    8149459

 

فرنسا                            117802                7180832

 

إيران                        126921                       5964824

 

الأرجنتين                      116029                5292549

 

إسبانيا                       87477                        5022546.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها          عدد الوفيات             عدد الإصابات

 

23 - العراق                 23271                    2060066

 

38 - المغرب                 14689                    946766

 

43 - الأردن                 11088                    870505

 

47 - الإمارات              2137                    740136

 

49 - تونس                 25254                    712982

 

50 - لبنان                  8528                        644391

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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