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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و260725.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 753402 46319309
الهند 459652 34321025
البرازيل 608235 21835785
المملكة المتحدة 141395 9208219
روسيا 477596 8673860
تركيا 71491 8149459
فرنسا 117802 7180832
إيران 126921 5964824
الأرجنتين 116029 5292549
إسبانيا 87477 5022546.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23271 2060066
38 - المغرب 14689 946766
43 - الأردن 11088 870505
47 - الإمارات 2137 740136
49 - تونس 25254 712982
50 - لبنان 8528 644391