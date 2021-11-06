شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة أحد مرافقي بايدن بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أن أحد موظفيه الذين رافقوا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اسكتلندا، أصيب بفيروس كورونا.



وأكد البيت الأبيض أن الموظف المصاب لم يكن على اتصال مباشر بالرئيس، مشيرا إلى أنه بقي في اسكتلندا لإتمام فترة الحجر الصحي وتلقي الرعاية الضرورية.

ورفض البيت الأبيض الكشف عن هوية الموظف أو صفته، لكنه أشار إلى أن أعراضه طفيفة.يشار إلى أن بايدن تلقى في سبتمبر الماضي، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19".