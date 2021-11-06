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بيلاروس تستأنف توريد الكهرباء إلى أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المكتب الصحفي لوزارة الطاقة في بيلاروس، في بيان له اليوم، إن الدولة استأنفت توريد الكهرباء إلى أوكرانيا، وسيستمر تنفيذ ذلك خلال شهر نوفمبر.

 

وأضاف البيان: "بدأت الكهرباء البيلاروسية، في دخول نظام الطاقة الأوكراني في 6 نوفمبر.

 

ووفقا للعقد الموقع، سيتم توريد الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا، خلال شهر نوفمبر". وأوضحت وزارة الطاقة البيلاروسية، أن مينسك بالذات وضعت جدول التسليم، مع الأخذ في الاعتبار القدرات والإمكانيات الفنية المتاحة: نظم تشغيل وعمل شبكة الطاقة وقدرة معدات التوليد.

 

في وقت سابق، ذكرت شركة "أوكر إينرغو" أن أوكرانيا اضطرت لاستخدام المساعدة الطارئة من منظومة الطاقة في بيلاروس، واستجرت حوالي 3500 ميجاوات/ ساعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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