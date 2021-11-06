تعرف على العلاقة بين البقع الظاهرة على لسان الإنسان ومرض السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف أطباء بريطانيون أن ظهور البقع الحمراء أو البيضاء على اللسان أو الغشاء المخاطي هو دليل على بداية تطور مرض السرطان في الفم.



وبحسب الدراسة فإن أبرز الأعراض التي تفيد ببدء مرض السرطان لدى الإنسان هو ظهور تقرحات لا تلتئم لأسابيع أو من خلال ظهور تورم غير طبيعي في الرقبة، بالإضافة إلى التهاب الحلق أو الأذن المستمر وصولا إلى تغيرات في الأوتار الصوتية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أهمية قصوى لتذكر هذه الأعراض أو العلامات التي ستشير إلى بدء المرض وعلى الشخص التوجه إلى الطبيب الاختصاصي للمعاينة الطبية.

وبحسب الدراسة، فإن سرطان الفم هو ورم خبيث يصيب الشفتين والأسطح الداخلية لتجويف الفم وكذلك الجزء الخلفي من الزلعوم واللوزتين والغدد اللعابية. كما يعد هذا المرض أكثر شيوعا عند الرجال، وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما.