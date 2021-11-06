إصابة اثنين من الضباع بكورونا في أمريكا لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة حديقة الحيوانات في دنفر الواقعة في ولاية كولورادو الأمريكية، السبت، إصابة اثنين من الضباع لديها بفيروس كورونا المستجد.



وجاء الإعلان عبر صفحة الحديقة الرسمية على منصة "تويتر"، وقالت فيه: "اليوم تم التأكد من أن اثنين من الضباع لدينا نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) أصيبا بفيروس كورونا المستجد".

وأشارت الحديقة في بيانها إلى أن الفحوصات أجريت في مركز الخدمات البيطرية الوطنية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية التي أكدت الإصابة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة لحيوانات الضباع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب موظفي الحديقة، فإن الضباع المصابة بفيروس كورونا قد تشعر بالخمول وإمكانية حصول إفرازات في الأنف، بالإضافة إلى السعال المتقطع.