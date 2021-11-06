شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الموانئ والنقل البحري الليبية: مقتل وإصابة 6 تونسيين بميناء الزاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الموانئ والنقل البحري الليبية أمس الجمعة، أن ستة تونسيين سقطوا بين قتيل ومصاب في حادث بميناء الزاوية النفطي، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

وأضافت الهيئة: وقع حادث مؤلم عند فصل خزان من نقطة ربط بحقل البوري البحري أدى إلى وفيات وإصابة ستة أشخاص جميعهم تونسيون.

ولم تحدد عدد القتلى والمصابين، وأشارت إلى أن السلطات كلفت لجنة للتحقيق في الحادث.

وأشارت الهيئة عبر صحفتها بمنصة "فيسبوك" إلى وجود "مفقودين" جراء الحادث.

وأوضحت أنها تلقت بلاغا من مدير ميناء الزاوية النفطي بوقوع الحادث في تمام الساعة الرابعة عشر ونصف تقريبا، في حقل البوري البحري.

وذكرت أنه تقرر تشكيل لجنة أزمة طوارئ على الفور، وتكليف لجنة أخرى بالتحقيق في موقع الحادث لجمع الأدلة وإعداد تقرير عن الحادث.